За минувшую неделю в службу “скорой помощи” поступило почти 80 звонков от пострадавших в ДТП

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В период с 30 сентября по 6 октября Служба экстренной медицинской помощи зарегистрировала 78 запросов об оказании первой помощи людям, пострадавшим в результате ДТП. 148 человек получили различные травмы, а 131 пациент был доставлен в медицинские учреждения.

Так, 30 сентября было зарегистрировано несколько запросов по факту ДТП, произошедшем на Буюканах с участием троллейбуса и автомобиля Porsche. В результате случившегося пострадали 18 человек. Один мужчина скончался на месте из-за множественных травм, несовместимых с жизнью. Другие пострадавшие были доставлены в больницу.

4 октября врачи выехали для оказания экстренной медицинской помощи участникам аварии, произошедшей в Хынчештском районе. Скорая медицинская помощь была оказана 22 пациентам с различными травмами, которые впоследствии были доставлены в Хынчештскую районную больницу.

5 октября, во время транспортировки больного в Дрокию, участником ДТП стал автомобиль “скорой”. В результате водитель машины скорой помощи скончался от травм, несовместимых с жизнью.

Также 5 октября были зарегистрированы вызовы на бул. Дачия, где произошла авария с несколькими пострадавшими. Для оказания неотложной медицинской помощи к месту прибыло 6 машин скорой помощи, доставивших в больницу 7 детей и 3 взрослых.