За месяц таможенники собрали в госбюджет около 2 млрд леев

0

В августе в результате оформления 50 125 деклараций в госбюджет было собрано около 2 млрд леев.

По данным Таможенной службы, за отчётный период был выявлен 841 случай нарушения таможенного законодательства. Наиболее частые нарушения касались превышения срока пребывания на территории Республики Молдова автомобилей с иностранными регистрационными знаками, а также условий транзита или подачи таможенной декларации. В связи с этим было составлено 305 протоколов о правонарушениях и наложены штрафы в размере 1,3 млн леев.

Поток транспортных единиц составил 579 395. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано на молдо-румынской границе. Самыми загруженными таможенными пунктами стали “Леушены” и “Скуляны” – 113 568 и 70 673 пересечения соответственно.