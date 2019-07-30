За месяц патрульные остановили почти 4 сотни пьяных водителей

За месяц патрульные остановили почти 4 сотни пьяных водителей

376 пьяных водителей отстранили патрульные от управления транспортными средствами всего за один месяц. Несмотря на предупреждения, выносимые сотрудниками НИП о последствиях вождения в нетрезвом виде, многие водители продолжают подвергать риску себя и других участников движения.

Так, вчера утром в Унгенах патрульные инспекторы остановили транспортное средство. От водителя автомобиля ВАЗ исходил сильный запах алкоголя. Мужчина прошёл тест на алкотестере, который показал 1,41 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В результате 51-летний нарушитель остался без водительских прав.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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