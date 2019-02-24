“За лучшее будущее Молдовы”: Кандидат ПСРМ Олег Липский проголосовал на своем участке (ВИДЕО)

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Кандидат в депутаты Партии социалистов по одномандатному округу №23 (Ботаника) Олег Липский уже проголосовал на своем избирательном участке.

Как отметил на выходе c участка социалист, сегодня он проголосовал за лучшее будущее нашей страны. Липский ожидает, что в результате выборов к власти в Молдове придет ответственное парламентское большинство, которое поднимет уровень жизни граждан республики и добьется ее благосостояния.

Напомним, сегодня, 24 февраля, проходят выборы в парламент Молдовы. Избирательные участки открылись в 07.00 и будут работать до 21.00.