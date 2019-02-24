“За лучшее будущее Молдовы”: Кандидат ПСРМ Олег Липский проголосовал на своем участке (ВИДЕО)

“За лучшее будущее Молдовы”: Кандидат ПСРМ Олег Липский проголосовал на своем участке (ВИДЕО)

Кандидат в депутаты Партии социалистов по одномандатному округу №23 (Ботаника) Олег Липский уже проголосовал на своем избирательном участке. 

Как отметил на выходе c участка социалист, сегодня он проголосовал за лучшее будущее нашей страны. Липский ожидает, что в результате выборов к власти в Молдове придет ответственное парламентское большинство, которое поднимет уровень жизни граждан республики и добьется ее благосостояния.

Напомним, сегодня, 24 февраля, проходят выборы в парламент Молдовы. Избирательные участки открылись в 07.00 и будут работать до 21.00.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md