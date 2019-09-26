За ложный донос о краже рыбничанину грозит ответственность

За ложный донос о краже рыбничанину грозит ответственность

В дежурную часть Рыбницкого ОВД обратился 58-летний житель города с просьбой привлечь к ответственности воровку. По словам потерпевшего, малознакомая женщина похитила с территории его домовладения литр сметаны, два кг творога и 200 приднестровских рублей.

В процессе разбирательства правоохранители выяснили, при каких обстоятельствах произошло знакомство заявителя и подозреваемой. Когда рыбничанка гуляла с собакой, мужчина обратился к ней с просьбой помочь по хозяйству, а в качестве вознаграждения передал продукты питания и деньги, пишет mvdpmr.org.

На следующий день мужчина снова решил воспользоваться помощью женщины. Когда та пришла, пригласил разделить с ним трапезу. На отказ гостьи хозяин дома обиделся. Чтобы проучить помощницу, заявил на неё в милицию.

Обстоятельства инцидента выясняются. За заведомо ложный донос мужчине может грозить тюремный срок, крупный штраф или обязательные работы.

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