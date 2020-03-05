За ложный донос на родственника жителю Слободзеи грозит уголовная ответственность

За ложный донос на родственника жителю Слободзеи грозит уголовная ответственность

Инцидент произошёл в январе на территории одного из частных домов в селе Чобручи Слободзейского района. Сельчанин повздорил со своей сестрой, за которую вступился супруг.

Между мужчинами возникла словесная перепалка, пишет mvdpmr.org. На следующий день инициатор ссоры написал на свояка заявление в милицию, указав, что родственник его избил.

Как выяснилось, «потерпевший», будучи в состоянии алкогольного опьянения, упал и получил телесные повреждения, а в причинении травм обвинил родственника.

За заведомо ложный донос мужчине грозит уголовная ответственность.

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