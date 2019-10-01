За любовь к езде без прав и подшофе рыбничанину грозит уголовная ответственность

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Внимание автоинспекторов Рыбницкого района привлёк автомобиль “Жигули”. Транспортное средство двигалось по дороге села Ержово, виляя из стороны в сторону.

Инцидент произошёл 29 сентября, пишет mvdpmr.org. За рулём транспортного средства был мужчина, от которого исходил резкий запах спиртного. Водителя отстранили от управления и отправили на медицинское освидетельствование. Исследование подтвердило, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Водительского удостоверения у 27-летнего жителя села Сарацея не оказалось. Как выяснилось, он не получал его вовсе. В ходе разбирательства также стало известно, что сельчанин привлекался к административной ответственности за езду в нетрезвом виде без документов уже 5 раз. Предыдущее нарушение было задокументировано в июле текущего года. Теперь правонарушителю грозит уголовная ответственность.