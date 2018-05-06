За лишение домашнего животного еды можно будет получить штраф 4500 леев

Такое наказание предусмотрено в законопроекте о внесении изменений в Кодекс о правонарушениях, одобренном правительством.

В частности, в проекте предусматривается, что оставление в опасности домашнего животного, лишение его еды или необходимых лекарств будет наказываться штрафом в размере от 72 до 90 условных единиц для физического лица и от 90 до 120 условных единиц – для должностного лица, пишет bizlaw.md.

Документом также предусматривается, что содержание или выращивание собак без необходимого разрешения или в условиях, угрожающих людям или животным, наказывается штрафом в размере от 24 до 30 условных единиц.

Кодекс о правонарушениях больше не предусматривает наказаний за эвтаназию или продажу животных. Авторы инициативы устранили существующее положение о том, что ловля или эвтаназия домашних животных, а также их продажа для получения продуктов и субпродуктов из них наказывается штрафом в размере от 72 до 90 условных единиц для физического лица и от 240 до 300 условных единиц для должностного лица.