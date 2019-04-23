За кражу квадроцикла жителю столицы грозит до 4 лет тюрьмы (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Рышкановка задержали 20-летнего жителя столицы по подозрению в краже квадроцикла.

Утром 10 апреля в полицию обратился пострадавший и заявил, что квадроцикл был украден из багажника его автомобиля Toyota Hilux. На месте преступления было установлено, что преступник пробрался на парковку на улице Григоре Виеру, вскрыл замок багажника автомобиля, после чего украл транспортное средство стоимостью 8 000 леев.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого и задержали его. Задержанный признал свою вину, заявив сотрудникам полиции, что похищенный квадроцикл продал незнакомцу по символической цене. Стоит отметить, что мужчину ранее уже задерживали за кражу.

Обстоятельства инцидента выясняются. В соответствии с действующим законодательством нарушителю грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы до 4 лет.