За качеством воды в Молдове будут тщательно следить

Колодцы, неглубокие скважины и водосборные бассейны на территории Республики Молдова будут проверяться специалистами Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) каждые три года.

Проверка будет проводиться по запросу местного публичного органа или владельца источника воды. Если лабораторный анализ покажет, что образцы воды не отвечают требованиям к качеству, источник будет запрещён к использованию. Особое внимание будет уделено параметрам, которые представляют повышенную опасность для здоровья человека: микробиологические параметры, нитраты и нитриты, фтор, бор, тяжелые металлы и органические вещества.

В связи с этим правительство утвердило вчера проект закона о качестве питьевой воды. Согласно документу, питьевая вода должна соответствовать всем указанным параметрам. ANSA будет контролировать качество питьевой воды на каждом этапе: добыча, обработка, хранение, распространение. Также будут проверяться источники и вода, продаваемая в бутылках.

Согласно данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, в 2017 году около 50% подземных источников водоснабжения не соответствовали санитарным нормам.