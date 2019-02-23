За качеством импортируемых нефтепродуктов будут следить

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За качеством бензина и дизельного топлива, импортируемых в Республику Молдова, будет следить инспекция Министерства экономики и инфраструктуры, а данные будут предоставляться Европейской комиссии. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном в пятницу в «Monitorul Oficial».

Согласно постановлению, нефтепродукты должны соответствовать стандартам качества, и обязательно иметь сопроводительный документ, подтверждающий качество каждой оптовой партии. Вместе с тем, импортер обязан предоставить копию сертификата соответствия, заверенную органом, который выдал сертификат, пишет moldpres.md.

В постановлении также указано, что запрещается импорт и оптовая продажа нефтепродуктов без сертификатов происхождения и качества. Кроме того, на территории Республики Молдова запрещается ввоз, хранение и реализация бензина, содержащего тетраэтилсвинец.

Постановление, опубликованное в «Monitorul Oficial», вступит в силу 24 февраля 2019 года.