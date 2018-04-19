За использование слова “Молдова” в названии компании придётся заплатить 100 тысяч леев

Такие изменения были утверждены сегодня парламентской комиссией по экономике, бюджету и финансам.

Таким образом, согласно нововведениям, использование юридическими лицами официального или исторического наименования государства, его аббревиатур или производных будет регулировать закон, передаёт tv8.md. Поправки предполагают, что юридическое лицо сможет использовать в любом формате слово “Молдова”, только получив на это официальное разрешение, которое выдаёт правительство. Государственная пошлина за выдачу такого разрешения может составить 100 тысяч леев.

В случае, если та или иная компания незаконно воспользуется официальным или историческим наименованием государства, в том числе и его аббревиатурой, то она будет наказана штрафом в размере до 20 тысяч леев. Стоит отметить, что если разрешение на использование наименования государства будет отозвано, то юридическое лицо обязано изменить своё название в течение 30 дней после принятия решения.

В скором времени проект рассмотрят и обсудят в ходе заседания парламента.