За использование пластиковых пакетов и посуды введут штрафы

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За использование пластиковых пакетов и посуды будут налагаться штрафы в размере до 4 500 леев в случае физических лиц и до 12 000 леев в случае юридических лиц. Это станет возможным согласно утверждённому сегодня правительством проекту о внесении изменений в Кодекс о правонарушениях.

Законопроект разработан с целью запрета использования и продажи пластиковых пакетов, посуды и других изделий из пластика, за исключением биоразлагаемых, пишет moldpres.md. Согласно документу, с 1 января 2019 года в Республике Молдова запрещена продажа самых больших и прочных пластиковых пакетов. В 2020 и 2021 годах постепенно должны быть выведены из использования все пластиковые пакеты, а также одноразовая пластиковая посуда.