За исключением рынков и торговых центров: с 27 апреля в Молдове открываются магазины

За исключением рынков и торговых центров: с 27 апреля в Молдове открываются магазины

С 27 апреля смогут возобновить деятельность ранее приостановившие ее непродовольственные и продовольственные магазины, расположенные не в торговых центрах и не на рынках. Соответствующее решение приняла сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям. 

– С 27 апреля открываются все точки розничной торговли, вне зависимости от категории, за исключением рынков и торговых центров. Если это специализированный, отдельный магазин, торговля разрешена, но при строгом соблюдении санитарных норм, – пояснил на брифинге для прессы премьер-министр Ион Кику. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md