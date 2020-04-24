За исключением рынков и торговых центров: с 27 апреля в Молдове открываются магазины

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С 27 апреля смогут возобновить деятельность ранее приостановившие ее непродовольственные и продовольственные магазины, расположенные не в торговых центрах и не на рынках. Соответствующее решение приняла сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям.

– С 27 апреля открываются все точки розничной торговли, вне зависимости от категории, за исключением рынков и торговых центров. Если это специализированный, отдельный магазин, торговля разрешена, но при строгом соблюдении санитарных норм, – пояснил на брифинге для прессы премьер-министр Ион Кику.

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