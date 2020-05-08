За исключением Кишинева и Бельц: с 11 мая возобновляют работу рынки

За исключением Кишинева и Бельц: с 11 мая возобновляют работу рынки

С 11 мая в Молдове возобновляется работа рынков во всех населенных пунктах республики за исключением Кишинева и Бельц. Соответствующее решение приняла сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова. О нем объявил Ион Кику. 

Для рынков Кишинева и Бельц ограничения пока сохраняются. В их отношении будет принято отдельное решение. Торговые центры также пока остаются закрытыми. Возобновить деятельность не могут и салоны красоты, парикмахерские и стоматологические кабинеты.

– Специалисты пока не разрешают нам, но надеемся, что после 15 числа это станет возможным, – сказал премьер. 

Он также напомнил, что с этого воскресенья, 10 мая, разрешены церковные службы во дворах храмов. Премьер призвал граждан соблюдать дистанцию и другие меры предосторожности.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md