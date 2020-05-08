За исключением Кишинева и Бельц: с 11 мая возобновляют работу рынки

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С 11 мая в Молдове возобновляется работа рынков во всех населенных пунктах республики за исключением Кишинева и Бельц. Соответствующее решение приняла сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова. О нем объявил Ион Кику.

Для рынков Кишинева и Бельц ограничения пока сохраняются. В их отношении будет принято отдельное решение. Торговые центры также пока остаются закрытыми. Возобновить деятельность не могут и салоны красоты, парикмахерские и стоматологические кабинеты.

– Специалисты пока не разрешают нам, но надеемся, что после 15 числа это станет возможным, – сказал премьер.

Он также напомнил, что с этого воскресенья, 10 мая, разрешены церковные службы во дворах храмов. Премьер призвал граждан соблюдать дистанцию и другие меры предосторожности.

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