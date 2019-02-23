За ходом выборов в Молдове будут следить более 4000 наблюдателей

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Центральная избирательная комиссия аккредитовала последних наблюдателей на парламентских выборах и консультативном референдуме 24 февраля. Таким образом, в воскресенье за ходом голосования будут следить 3412 местных наблюдателей от 20 организаций, из которых 170 – на участках за рубежом.

Также ЦИК аккредитовала 776 наблюдателей от 58 международных организаций, а именно:

35 человек – от 17 электоральных органов;

146 человек – от 9 неправительственных организаций из 7 стран;

110 человек – от 20 дипломатических миссий, аккредитованных в Республике Молдова;

485 человек – от 12 государственных международных институтов.