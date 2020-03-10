За ходом выборов в Хынчештах будут следить 94 наблюдателя

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сегодня аккредитовала последних наблюдателей, которые будут присутствовать 15 марта на парламентских выборах в одномандатном избирательном округе №38 в Хынчештах.

Так, в воскресенье за ходом процесса будут следить 82 местных наблюдателя из 7 организаций, пишет moldpres.md. ЦИК также аккредитовала 12 международных наблюдателей из 4 дипломатических миссий и двух ассоциаций.

Напомним, что 15 марта в избирательном округе №38, Хынчешты, пройдут новые парламентские выборы. Они состоятся после того, как Александру Ботнарь сложил с себя мандат депутата, чтобы занять кресло примара Хынчешт.