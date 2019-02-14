За ходом парламентских выборов будут следить свыше 2000 наблюдателей

За ходом парламентских выборов будут следить свыше 2000 наблюдателей

Центральная избирательная комиссия отмечает, что осталось 4 дня до конца подачи документов в ЦИК или в электоральные бюро одномандатных округов для регистрации наблюдателей на парламентских выборах и республиканском консультативном референдуме от 24 февраля. 

Стоит отметить, что до настоящего времени ЦИК аккредитовал 365 международных и 1892 местных наблюдателей, в том числе для 76 избирательных участков, которые будут открыты за пределами страны. Полный список аккредитованных наблюдателей можно найти здесь.

С условиями аккредитации наблюдателей, их правами и обязанностями можно ознакомиться на сайте ЦИК.

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