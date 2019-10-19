За ходом голосования в Молдове будут следить 1745 наблюдателей

0

Центральная избирательная комиссия аккредитовала накануне последних наблюдателей для мониторинга за всеобщими местными выборами и новыми парламентскими выборами 20 октября 2019 года. Таким образом, за голосованием будут следить 1745 наблюдателей.

Согласно решению ЦИК, в воскресенье за голосованием будут следить 1600 национальных наблюдателей, делегированных от 11 организаций. Центризбирком также аккредитовал 145 международных наблюдателей.

В ЦИКе объявили, что в воскресенье будет проведен пилотный проект по проверке системы идентификации избирателей на участках для голосования с помощью считывателей штрих-кода. Проект будет реализован на избирательных участках в секторе Ботаника муниципия Кишинев, он будет способствовать автоматизации введения IDNP избирателя в приложение “Явка на выборах”.

Граждане Республики Молдова с правом голоса в воскресенье придут к урнам для голосования, чтобы выбрать примаров. Также в воскресенье жители одномандатных избирательных округов №№17, 33, 48 и 50 будут выбирать своих представителей в законодательном органе, пишет moldpres.md.