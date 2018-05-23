О недемократических методах расправы демократов с массмедиа

Политика действующей власти в отношении молдавских средств массовой информации направлена на закручивание гаек, на расчистку медиарынка от неугодных оппозиционных СМИ и концентрацию всего внимания населения вокруг телеканалов известного в стране медиахолдинга.

Кодекс-могильщик

В начале февраля парламентское большинство запретило ретрансляцию российских новостных и информационно-аналитических программ. Через пару месяцев всё те же демократические силы в законодательном органе страны в спешке, без консультаций и обсуждений с гражданским обществом и СМИ принимают в первом чтении проект Кодекса об аудиовизуальных услугах. Этот документ некоторые журналисты окрестили «Кодексом о ритуальных услугах для СМИ» в силу того, что он может стать могильщиком для многих телекомпаний, так как его положения содержат непомерные требования к местным вещателям, ретрансляторам, кабельным операторам и вводят жёсткую цензуру. И вот в среду, 16 мая, тоже без предварительных слушаний и консультаций с представителями печатной прессы кабмин принял проект Национальной концепции развития СМИ на 2018-2025 годы.

Все эти документы вызывают глубокую озабоченность у представителей иноязычных (в наибольшей степени русскоязычных) средств массовой информации, которые не могут не понимать, что в случае их принятия многие журналисты останутся без работы и средств к существованию, потому что все силы власти направлены на борьбу с «российской пропагандой» и инакомыслием. А переживать на самом деле есть из-за чего. Поэтому проекты проталкиваемых демократами документов обсуждались 19 мая на конференции «СМИ в Молдове: за гранью выживания», организованной Комиссией по СМИ и связям с общественностью Совета гражданского общества при президенте Республики Молдова.

Новый кодекс об аудиовизуальных услугах впервые за всю историю независимой Молдовы предусматривает цензуру и жёсткий контроль над редакционными политиками. Предполагается включение в сетку вещания 40% местного продукта и 50% передач европейских стран и государств, подписавших Конвенцию о трансграничном телевидении.

Помимо этого, разрешается прямое идеологическое вмешательство в контент, производимый телеканалами. Практически выводятся за рамки закона все телемедийные продукты, производимые на русском языке, на котором привыкли потреблять информацию 70% граждан Молдовы.

– Чёрная статья нового кодекса – сокращение числа местных вещателей, которых должны ретранслировать кабельные операторы, – говорит юрист телекомпании Accent TV Дмитрий Безобразов. – Сегодня любой кабельный оператор в обязательном порядке ретранслирует всех молдавских вещателей, нововведения сокращают их число наполовину. Таким образом, если не поможет жёсткая цензура, телеканал просто могут не включить в пакет кабельного оператора.

Среди нововведений – и сумасшедшие штрафы. Их предлагается увеличить в десять и более раз, отмечает депутат парламента Влад Батрынча. Телекомпании, которые 3-4 раза будут оштрафованы за использование не того контента или показ фильмов на русском языке, рискуют остаться без средств на выплату зарплат, коммунальных услуг, закупку передач. Но и это ещё не всё. Если по нынешнему кодексу отзыв лицензии осуществляется через судебную инстанцию, и медийный оператор может там защищаться, продолжая работать, то по новому документу приостановить или отозвать лицензию сможет любой член КСТР. И если даже начать судебный процесс, то пока будет вынесено решение, никого на этом канале не останется.

– В целом, новый кодекс недемократичный, неправовой, это прямая цензура и вмешательство в редакционную политику СМИ, – убеждён Влад Батрынча. – Соответствовать новым критериям смогут массмедиа, напрямую подконтрольные партии власти, и те, которых она посчитает нужными.

Абонент уходит в интернет

Директор одной из провайдерских компаний Армен Цициновский отметил, что они ретранслируют около 30 молдавских, 25 румынских, 61 русский и 24 канала на других языках.

– При вступлении в силу кодекса возникнет первая большая проблема: оператор должен будет исключать определённые каналы из сети, что повлечёт за собой разбирательства с абонентами, которые привыкли их смотреть и платят за это деньги, – рассказал Армен Цициновский. – Вторая проблема – это авторские права. Сейчас у нас не возникает таких вопросов при ретрансляции, потому что российские каналы сразу покупают права на контент как для своей сетки вещания, так и для стран СНГ. А, например, у 90% румынских телеканалов, к которым мы обращались за покупкой контента, как выяснилось, нет прав для трансляции на Молдову. Это происходит потому, что для привлечения зрителей они включают в сетки вещания фильмы, у которых имеются конкретные авторские права на территорию.

Все вводимые ограничения заставляют абонентов искать альтернативные варианты просмотра разных телеканалов: растёт число устанавливаемых спутниковых антенн. Появились операторы, незаконно работающие в интернете, которые не платят налогов, не создают рабочих мест, а с помощью обманных действий зарабатывают на ворованном контенте. Буквально за $5 можно смотреть тысячи каналов. А местные правоохранительные органы на запросы разобраться отвечают, что не знают, как их выловить.

Нестандартные стандарты

Ничего хорошего не несёт и проект Национальной концепции развития СМИ на 2018-2025 годы. Самые злободневные для печатной прессы вопросы в этом документе оставлены без внимания. Государство не поддерживает систему распространения периодики и, как можно понять, прочитав документ, не собирается этого делать. Ничего не сказано в документе и об авторских правах. Власти абсолютно безразлично, что одни СМИ вкладывают средства и профессионализм, чтобы написать материалы, а другие, как сайты-агрегаты, на них паразитируют, воруя контент, собирая на форумах комментаторов и под большую посещаемость притягивая рекламу. Ни слова в документе не сказано и о дотациях печатных СМИ из госбюджета, хотя европейскими стандартами, независимо от направленности изданий, это предусматривается. Для плюрализма мнений, так сказать.

Зато про контроль над печатными СМИ в документе говорится много. Опять будут созданы какие-то контролирующие органы, советы, которым вменяется в обязанность разрабатывать условия пребывания на медиарынке. Другие надзорные структуры в центре и в территориях будут наделены правами выявлять и штрафовать нарушителей. Ещё одна структура-паразит будет следить за тем, чтобы журналисты не нарушали деонтологический кодекс.

– Становится непонятным, для чего создавалась эта концепция: наверное, чтобы сказать, что нужна государственная структура для регулирования стандартов печатной продукции, – говорит главред газеты «Молдавские ведомости» Елена Замура. – В Молдове нет обязательных стандартов качества для каких бы то ни было товаров, даже имеющих социальную значимость. В нашем законодательстве все стандарты носят рекомендательный характер. Производство продуктов массмедиа – единственный рынок в экономике РМ, где внедряются обязательные стандарты.

Сможем ли мы поменять ситуацию срочно, сейчас – время покажет. Но то, что мы должны быть консолидированы и решительно действовать – это очевидно. Сегодня многое зависит от позиции гражданского общества, от его активности. Эксперты говорят, что сейчас важно апеллировать к различным европейским структурам, чтобы появилось больше шансов задержать и заблокировать новые документы, регламентирующие деятельность СМИ. А что касается дотаций для местной прессы, то президент Молдовы Игорь Додон выказал готовность искать средства, главное – создать Фонд поддержки местных СМИ.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Жёсткость за жёсткость

Григорий Воловой, директор телерадиокомпании «Новая волна», г. Бендеры: Власти как Молдовы, так и Приднестровья пытаются подмять под себя все массмедиа. Вы играете по их правилам, а правящая власть играет без правил. Настала пора консолидировать людей, пишущих журналистов, СМИ для жёсткого отрицания того, что происходит без участия общества и профессионалов со стороны массмедиа. Только тогда власти вас услышат.

КОММЕНТАРИЙ

На последнем издыхании

Василий Касса, директор ТВ NTS г. Тараклия: Скорей всего нам придётся закрыться, потому что местные власти не хотят сотрудничать с нами. В Тараклии нет развитой экономики, отсутствует реклама. В штате у нас три сотрудника, которым не под силу на 40% заполнять эфир.

Любовь Чегаровская