За год жилищный фонд Молдовы увеличился на 0,5% (ИНФОГРАФИКА)

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В начале этого года жилищный фонд Республики Молдова составил 1292,5 тыс. жилищ, общей площадью 87751,3 тыс. м2. Это примерно на 0,5% больше в сравнении с показателями предыдущего года.

Согласно информации, предоставленной ​​Национальным бюро статистики, в городских поселениях зарегистрировано 543,8 тыс. жилых домов общей площадью 38697,0 тыс. м2. Их доля составляет 42,1% от общего количества зарегистрированного жилищного фонда, пишет protv.md со ссылкой на bizlaw.md.

В сельской местности зарегистрировано 748,7 тыс. жилых домов общей площадью 49054,3 тыс. м2 или 57,9% от общего объёма.

Из общего числа квартир 10,2% приходится на однокомнатное жильё, 32,3% – на двухкомнатное, 36,4% – на трёхкомнатное и 21,1% – на другие варианты.