За год в гагаузском селе неизвестные украли более 20 крышек от канализационных люков (ФОТО)

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За последний год в селе Копчак злоумышленники украли больше двух десятков крышек канализационных люков. Кражи не прекращаются и по сей день, сообщает gagauzinfo.md со ссылкой на copceac.md.

В руководстве села отмечают, что такие действия могут повлечь за собой серьёзные последствия. К примеру, в открытый люк может упасть человек или животное и получить травмы.

Также, при попадании твёрдых предметов в канализационные люки, вся канализационная сеть и насосы очистных сооружений забьются, что повлечёт за собой дорогостоящий ремонт, пишет источник.