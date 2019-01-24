За год “горячая линия” в помощь детям и подросткам приняла более 5 000 звонков

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Недостаток общения, чувство одиночества, трудности в отношениях, конфликты со сверстниками, эмоциональные трудности – вот основные проблемы, с которыми обращались по “телефону ребёнка”. В течение 2018 года было зарегистрировано более 5 800 звонков, из которых почти 4 300 были уникальными.

Из общего количества поступивших звонков более 3 700 принадлежали детям и подросткам в возрасте от 7 до 18 лет. Наиболее частыми являлись звонки информационного характера (1 664). В основном, помощь требовалась по вопросам, связанным с отношениями и эмоциональной нестабильностью.

Более 1 700 звонков поступило от детей, которые звонили впервые из любопытства, пишет agora.md. Однако были и сообщения о серьёзных случаях, например, насилия. Всего в 2018 году было зарегистрировано 328 случаев серьёзных нарушений прав ребенка.

С момента запуска сервиса, с 1 января 2014 года, в службу поступило почти 31 000 звонков. Таким образом, любой ребёнок может бесплатно позвонить на короткий номер 116 111 из любой сети и получить помощь специалиста.