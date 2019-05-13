За ЕАЭС и против НАТО: что выбирают жители Молдовы

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Если бы в это воскресенье в Молдове состоялся референдум, на котором пришлось выбрать между интеграцией в Евразийский или Европейский союзы, то большее количество граждан – 39,1% – отдали бы свое предпочтение ЕАЭС. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня в столице.

ЕС выбрали бы 37,5% опрошенных. Ни один из союзов – 11,2%, не приняли бы участие в плебисците – 6,3%, отказались отвечать на вопрос – 5,9%.

В то же время если бы в Молдове прошел референдум по вопросу вступления в НАТО, то более половины населения – 54,8% – проголосовали бы против. За – 22,1%, не приняли бы участие в голосовании – 9,2%. Примечательно, что 4,3% и вовсе не знают, что такое НАТО. Остальные отказались отвечать на вопрос или пока не определились с выбором в этом отношении.

Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов Молдовы. В нем приняли участие 1189 человек.