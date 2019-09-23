За ЕАЭС и против НАТО: что выбирают жители Молдовы

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Если бы в ближайшее воскресенье в Молдове состоялся референдум, на котором гражданам предстояло бы выбрать между вступлением в ЕС и ЕАЭС, то большее число участников плебисцита, 40,8%, проголосовали бы за интеграцию в Евразийский экономический союз. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Ассоциацией социологов и демографов РМ.

За вступление в ЕС проголосовали бы 39,5% опрошенных. Ни за один из союзов – 8,5%. Не приняли бы участие в голосовании 4,3%, а еще 6,9% не знают или отказались отвечать на вопрос.

В то же время, если бы в это воскресенье в Молдове прошел референдум по вопросу вступления нашей страны в НАТО, то 45,8% проголосовали бы категорически против. За – в два раза меньше, 23,1%.

Опрос проводился с 11 по 20 сентября. В нем приняли участие 1189 респондентов. Максимальная погрешность составляет +/- 3%.