За двое суток врачи скорой помощи помогли более чем 4 тысячам граждан

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Общее количество пациентов, получивших неотложную медицинскую помощь в течение последних 48 часов, составляет 4 129. Из них – 3 386 взрослых и 743 ребёнка.

794 пациента обратились в “скорую” с сердечно-сосудистыми заболеваниями, из которых 6 случаев пришлись на острый коронарный синдром. 583 пациента оказались с неврологическими расстройствами, 505 – с респираторными заболеваниями (включая 303 случая острых вирусных респираторных инфекций, преимущественно среди детей). Врачи приняли 75 жалоб по поводу инфекционных заболеваний, а 23 пациента отравились различными веществами.

В общей сложности, неотложную медицинскую помощь на догоспитальном этапе получили 483 пациента с травмами, из которых 24 человека получили травмы в результате ДТП. 20 пострадавших были доставлены в больницу.