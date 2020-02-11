За два дня в Приднестровье произошло 7 пожаров

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В минувшие выходные в Приднестровье произошло семь пожаров. Основными причинами стали неосторожность при курении и при обращении с огнём.

Как сообщает пресс-центр МВД Приднестровья, в субботу в Бендерах загорелся автомобиль марки Opel. Во время движения владелец заметил дым из приборной панели. С помощью огнетушителя он самостоятельно ликвидировал возгорание. Специалисты в качестве основной версии происшествия рассматривают неисправность электрооборудования.

В Тирасполе пожар произошёл в многоэтажном доме по улице Юности. Огнеборцы взломали входную дверь квартиры и локализовали пламя, очаг которого был на балконе. Установлено, что ЧП произошло через 20 минут после ухода из дома хозяйки. Балкон и окна были закрыты, передаёт novostipmr.com.

О том, что в селе Малаешты Григориопольского района горит частный дом, в пожарную часть сообщил местный участковый. На место возгорания выехали два пожарных расчёта, которые боролись с пожаром в течение пяти часов. В результате возгорания никто не пострадал. Тем не менее, огонь уничтожил большую часть дома и частично крышу.

Неосторожность при курении стала причиной пожара в многоквартирном доме в городе Бендеры. Приехав, спасатели обнаружили 37-летнего мужчину в сильном алкогольном опьянении. Источником возгорания был тлеющий диван. Позже выяснилось, что бендерчанин состоит на учёте у врача-психиатра.

По всем происшествиям ведётся разбирательство.