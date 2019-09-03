За два дня около 5 тысяч граждан обратились за скорой медицинской помощью

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Служба экстренной медицинской помощи в период с 31 августа по 1 сентября оказала помощь 4 785 пациентам по всей стране, 925 из которых – дети.

Как сообщает пресс-служба Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи, помощь врачей понадобилась в следующих ситуациях: 773 обострений сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе 6 случаев острого коронарного синдрома, 614 случаев неврологических нарушений, 54 из которых – инсульты. Кроме этого, за отчётный период травмы получил 531 пациент. В результате 16 аварий, произошедших в стране, пострадали 15 взрослых и двое детей.

Помощь врачей понадобилась также 258 пациентам с инфекционными заболеваниями, в основном с острыми диарейными заболеваниями, которые были зарегистрированы у 239 пациентов, в том числе у 90 детей. Стоит отметить, что 206 пациентов были госпитализированы и проходят лечение в стационарных условиях.

Бригады неотложной помощи в четырёх случаях ассистировали при родах на догоспитальном этапе, которые прошли без осложнений. Случаи были зарегистрированы в Тараклийском, Ниспоренском, Унгенском районах, а также в Кишинёве. Впоследствии матери и новорождённые были доставлены в родильные отделения для оказания надлежащей медицинской помощи.