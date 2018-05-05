За два дня на дорогах Молдовы более 800 водителей превысили скорость

Опасное лихачество продолжает быть одним из любимых “развлечений” некоторых молдавских автолюбителей.

Так, сотрудники Нацинспектората патрулирования собрали немалый “урожай” нарушителей скоростного режима на трассах муниципия Бельцы и Оргеевского района.

Из общего числа более чем 800 водителей. чье нарушение зафиксировали радары, более половины превысили предельно допустимую скорость на 20-40 км/ч.

В связи с этим НИП в очередной раз настоятельно рекомендует водителям придерживаться правил, соблюдать дистанцию с другими участниками движения и быть осторожными в условиях плохой видимости.