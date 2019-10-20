За два часа до закрытия участков по всей стране проголосовали около 40% избирателей

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Центральная избирательная комиссия представила данные о явке к 19.00. По всей стране к этому времени проголосовали 1 117 952 человека, что составляет 39,79%.

Активнее голосуют женщины – 54,34%, тогда как явка мужчин составила 45,66%. По данным ЦИК, большая часть тех, кто пришёл к этому времени на выборы, – граждане в возрасте от 56 до 70 лет (35,05%), за ними следуют граждане в возрасте от 41 до 55 лет (25,25%). Пассивнее голосуют лица от 18 до 25 лет (6,72%). Среди районов самая высокая явка зарегистрирована в Дондюшанах. Там проголосовали 16 669 граждан, что составляет 49,94% избирателей.

В муниципии Кишинёв явка на голосовании составила 214 405 (33,68%). Самыми активными избирателями в Кишинёве являются жители Ботаники, в этом секторе явка составила 43 645. В секторе Центр к этому часу проголосовали 24 500 граждан, на Чеканах – 29 740, на Рышкановке – 39 546, на Буюканах – 29 554. В пригородах муниципия Кишинёв проголосовали 47 877 избирателей.

Напомним, сегодня, 20 октября, в Молдове проходят всеобщие местные выборы, а также новые парламентские выборы по 4 округам.