За день более 300 водителей превысили скорость на трассе Кишинев-Леушены (ФОТО)

За день более 300 водителей превысили скорость на трассе Кишинев-Леушены (ФОТО)

Такая неутешительная статистика была обнародована Национальным инспекторатом патрулирования, проведшего соответствующую проверку накануне, 16 мая.

Так, за этот день радар зафиксировал превышение максимально допустимой скорости у 335 водителей. Информация о нарушении тут же передавалась следующему экипажу, который задерживал указанный автомобиль.

Всего на месте нарушения протоколы были составлены в отношении 170 водителей. 82 из них превысили скорость менее чем на 20 км/ч, 79 – на 20-40 км/ч, а 9 – более чем на 40 км/ч.

Всего было применено 600 штрафных пунктов. При этом один водитель “схлопотал” рекордные 15 пунктов.

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