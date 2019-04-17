За что убить нежно?

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О том, что Украина не навсегда отказалась от своего проекта

Страна-соседка временно приостановила реализацию проекта строительства комплекса ГЭС на Днестре. Она намерена выяснить в рамках исследования, как повлияет объект на экосистему реки и окружающую среду.

Как усыпить бдительность?

Судьба Днестра волнует многих неравнодушных граждан Молдовы и Украины в связи с перспективой строительства шести ГЭС на этой реке. Экологические неправительственные организации двух стран прилагают все усилия, чтобы этот проект не был реализован, так как это может привести к гибели флоры и фауны водной артерии и лишить многие населённые пункты Молдовы и самой Украины источника питьевой воды.

Как писала ранее «АиФ в Молдове», на уровне правительств двух стран была создана Комиссия по устойчивому использованию и охране бассейна реки Днестр, работа которой движется не очень споро. Уже несколько раз переносились заблаговременно запланированные заседания, а дискуссии чаще ведутся виртуальные, что не позволяет её участникам эффективно и оперативно решать возникающие проблемы.

4–5 апреля в Киеве наконец-то состоялось второе заседание этой комиссии. В обширной повестке дня значился и вопрос строительства шести ГЭС и расширения Днестровского гидроэнергетического комплекса за счёт установки ещё трёх турбин.

В рамках переговорного процесса украинская сторона проинформировала участников комиссии, что сейчас всякое новое строительство на Днестре приостановлено. Украина должна разработать документ политики, в котором следует предусмотреть возведение запланированных шести ГЭС. Проект будет подвергнут стратегической экологической оценке воздействия, как то предусматривают законодательства Украины и Молдовы, оба приведённые в соответствие с действующими директивами ЕС. Если подтвердится трансграничное влияние этого документа политик, то к консультациям будет привлечена и молдавская сторона.

10 апреля на пресс-конференции по итогам заседания сопредседатель двусторонней комиссии, глава молдавской делегации, государственный секретарь Минсельхоза Валентина Цапиш подтвердила информацию о решении Украины о приостановке реализации проекта по строительству шести каскадных ГЭС на Днестре, заметив, что это было запротоколировано и подписано сопредседателями комиссии. Также В. Цапиш сказала, что исследование обойдётся примерно в $500 тыс., а деньги на него предоставит Шведское агентство по развитию в рамках трансграничного сотрудничества.

«Политическим решением, которому можно поверить, является исключение шести ГЭС из Программы развития гидроэнергетики до 2026 года, утверждённой кабмином Украины два года назад».

Когда документы на стол?

Как стало известно «АиФ в Молдове», на заседании двусторонней комиссии разгорелись бурные дискуссии при обсуждении вопроса о расширении Днестровского гидроэнергетического комплекса за счёт строительства ещё трёх турбин (всего будет 7). Представители ГП «Укргидроэнерго» доказывали, что реализация этого проекта никак не испортит жизнь реки и людей, для которых она служит источником питьевой воды. Мол, это подтвердили исследования, проведённые ещё в советские времена. А по мнению членов делегации РМ, этот объект будет иметь существенное негативное влияние на Днестр, помимо уже существующего. Молдавская сторона попросила представить ей все документы (по экологии, техническую и разрешительную документацию), выданные властями Украины по функционированию Днестровского гидроэнергетического комплекса, даже в том случае, если бумаги относятся к советскому периоду.

– Мы бы хотели сами убедиться в том, что такая оценка проводилась, тем более требования за тридцать лет поменялись, — сказала член комиссии от РМ, руководитель Национального экологического центра Юлиана Кантаражиу.

По её словам, на основании ранее проведённых небольших исследований в связи с расширением днестровского комплекса были сделаны выводы, что появление новых объектов приведёт к снижению объёма и качества воды в реке, а также негативно отразится на флоре и фауне водной артерии.

Почему – иллюзия отказа?

Исполнительный директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр Eco-TIRAS Илья Тромбицкий считает решение украинской стороны «дипломатическим, направленным на облегчение подписания соглашения о функционировании Днестровского гидроэнергоузла, которое нужно украинским гидроэнергетикам, а не нам». По мнению эколога, Молдове «пообещали убить Днестр нежно, соблюдая все международно признанные процедуры».

– Это иллюзия… никто ни от чего не отказывался, – утверждает И. Тромбицкий. – Просто решили приостановить реализацию проекта до завершения разработки Стратегии оценки гидроэнергетического потенциала Днестра – документа, который потом подвергнут стратегической экологической оценке воздействия. Всё ещё далеко от успешного завершения. Политическим решением, которому можно поверить, является исключение шести ГЭС из Программы развития гидроэнергетики до 2026 года, утверждённой кабмином Украины два года назад.

Анастасия Погодина