За что игнорируются муниципальные предприятия?

0

Несмотря на то что Кишинёв – столица Молдовы, дороги у нас не отремонтированы, освещение плохое, нет разметки на дорогах. Исполнительная власть мотивирует проблемы отсутствием необходимой техники и низким уровнем подготовки муниципальных предприятий. А что делается для улучшения ситуации? Сколько денег выделено на закупку новой техники и модернизацию этих предприятий?

Мнение Мукана

– Вся причина существующих проблем в муниципии – отстранение от всех работ муниципальных предприятий и передача заказов, а значит и денежных средств, частным компаниям. Из 400 млн леев, выделенных на работы по ремонту и содержанию дорог в Кишинёве, 300 млн леев отданы частным экономическим агентам, а муниципальные предприятия по ремонту дорог Exdrupo, Edilitate и освещению Lumteh остаются без денег, а значит и без техники.

На строительство и капремонт улиц в столичном бюджете заложено 126 млн леев, муниципальным предприятиям из этой суммы выделено 0 леев. На ремонт и поддержку инфраструктуры отведено 72 млн леев, из них только 26 млн леев предусмотрены для муниципального предприятия Exdrupo, которое организует аукционы и отдаёт заказы экономическим агентам. На модернизацию общественного освещения в муниципии Кишинёв выделено 15 млн леев, однако работы проводит не МП Lumteh, а частная компания.

Власти говорят, что проспект Штефана чел Маре был плохо отремонтирован и является проблемным, но они не упоминают, что он значится среди тех шести улиц, которые ремонтируются в рамках проекта, финансируемого европейскими финансовыми структурами. А между тем две компании, которые проводили ремонт, и сегодня продолжают работать. На 2019 год в кишинёвском бюджете запланировано 124 млн леев на реабилитацию дорог и услуги по консультированию в рамках этого проекта. На втором этапе подлежат ремонту ещё три улицы – 31 Августа, Тигина и Александру чел Бун. Однако не исключено, что когда придёт новоизбранный мэр, как и все прошлые руководители, свалит всю вину за некачественный ремонт дорог на предшественников и компанию, которая, по идее, не должна была после провала с реабилитацией проспекта Штефана чел Маре продолжать исполнять работы.

Исполнительная власть не должна сидеть сложа руки, а должна действовать. Во-первых, провести необходимые процедуры и использовать по назначению деньги, которые были заложены на закупку спецтехники муниципальными предприятиями и управлением транспорта. Во-вторых, муниципальные предприятия должны в приоритетном порядке выполнять работы по строительству и ремонту дорог в столице и её пригородах. В-третьих, фракция ПСРМ в МСК запросит у руководителей муниципальных предприятий информацию о закупке необходимой спецтехники.

Виталий Мукан, советник фракции ПСРМ в МСК