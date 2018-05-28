За четыре дня шесть водителей пытались подкупить патрульных инспекторов

За четыре дня шесть водителей пытались подкупить патрульных инспекторов

В период с 22 по 25 мая были задокументированы шесть случаев активной коррупции со стороны автовладельцев. 

Пять из них произошли в районах Комрат и Штефан-Водэ, а также на трассе Резина – Оргеев во время патрулирования мобильных экипажей. Патрульные остановили транспорт из-за превышения водителями максимально допустимой скорости. Водители предложили инспекторам взятки в размере от 100 до 300 леев для того, чтобы “замять” дела, пишет today.md.
Еще один случай был зарегистрирован в Новых Аненах. Там остановили водителя, который был за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он предложил патрульным 914 леев.
Возбуждены уголовные дела. Всем подозреваемым грозит до 6 лет тюремного заключения, а также штраф в размере от 100 тысяч до 200 тысяч леев.
Граждан призывают воздерживаться от попыток подкупа, а в случае если они стали свидетелями подобных инцидентов – сообщать о них по номеру 1520.

 

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