За четыре дня шесть водителей пытались подкупить патрульных инспекторов

В период с 22 по 25 мая были задокументированы шесть случаев активной коррупции со стороны автовладельцев.

Пять из них произошли в районах Комрат и Штефан-Водэ, а также на трассе Резина – Оргеев во время патрулирования мобильных экипажей. Патрульные остановили транспорт из-за превышения водителями максимально допустимой скорости. Водители предложили инспекторам взятки в размере от 100 до 300 леев для того, чтобы “замять” дела, пишет today.md.

Еще один случай был зарегистрирован в Новых Аненах. Там остановили водителя, который был за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он предложил патрульным 914 леев.

Возбуждены уголовные дела. Всем подозреваемым грозит до 6 лет тюремного заключения, а также штраф в размере от 100 тысяч до 200 тысяч леев.

Граждан призывают воздерживаться от попыток подкупа, а в случае если они стали свидетелями подобных инцидентов – сообщать о них по номеру 1520.