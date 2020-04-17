За чей счёт ремонт?

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Слышал, что начался ремонт подземного перехода на виадуке. На чьи средства ведутся работы? Если это бюджетные деньги, может, стоит их попридержать для борьбы с коронавирусом? М. Драгомир, Кишинёв

Отвечает Ион Чебан, мэр Кишинёва:

– Мэрия не потратит на эти работы деньги из муниципального бюджета. Это благотворительная акция для города, и с её инициативой выступила администрация торгового центра Shopping MallDova, которая покроет все расходы.

В ходе работ будут восстановлены ступеньки, установлена современная система освещения, созданы условия для людей с ограниченными возможностями. Стены покроют материалом, устойчивым к актам вандализма, а пол отреставрируют, так как он – из кусков гранита. Кроме того, в подземном переходе будут установлены камеры видеонаблюдения.

Мы поставили перед собой задачу реализовать большое количество проектов в этом году и надеемся, что у нас получится это сделать, несмотря на все нынешние обстоятельства, вынудившие нас направить усилия на борьбу с коронавирусом.