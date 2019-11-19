За 9 месяцев 2019 года экспорт молдавских вин показал самый высокий за последние 5 лет уровень

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За девять месяцев 2019 года как объем экспорта молдавских вин, так и их стоимость достигли самого высокого за последние пять лет уровня. Такие данные представило Национальное бюро винограда и вина.

Как уточнили в ведомстве, за девять месяцев 2019 года Республика Молдова экспортировала 113,8 млн литров вина, что на 4,3%, или на 4,72 млн литров, больше, чем за аналогичный период прошлого года. Молдавская винная продукция завоевала новые рынки сбыта, поэтому карта экспорта расширилась за счет нескольких регионов, в том числе на других континентах. В частности, наша страна экспортировала вина в 67 стран на сумму 2,182 млрд леев, что на 5% больше, чем за девять месяцев 2018 года, передаёт moldpres.md.

Бюро отмечает, что экспорт вина на европейские и азиатские рынки растет. Румыния продолжает оставаться стратегическим рынком и находится на первом месте по объему полученных от экспорта вина доходов. Далее следуют Китай, Россия, Чехия и Украина. С другой стороны, Молдова экспортирует больше всего вина в Российскую Федерацию, Польшу, Румынию, Чехию и Китай.

С января по сентябрь 2019 года молдавские вина экспортировались в 67 стран мира, причем в некоторые из них впервые: Афганистан, Сирию, Того, Гуам. В то же время после перерыва в течение нескольких лет молдавские вина снова появились на столах потребителей Австралии, Норвегии и Ливии.