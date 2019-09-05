За 7 лет в Молдове зарегистрировали 25 тысяч случаев отравления химическими веществами

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На протяжении последних 7 лет в стране зафиксировано свыше 25 тысяч случаев отравления химическими веществами. Чаще всего, по утверждениям специалистов, они были вызваны медикаментами.

Некоторые из этих случаев оказались летальными. Особенно много отравлений насчитывается среди детей, пишет gagauzinfo.md со ссылкой на vocea.md. Наиболее распространённой причиной является отсутствие понимания губительных рисков использования химических веществ для здоровья и жизни.

По данным НАОЗ, в стране регистрируется примерно 1000 случаев отравления химическими веществами в год. По словам специалистов, некоторые граждане самостоятельно превышают предписанную врачом дозировку, считая, что так быстрее вылечатся, тогда как другие рекомендуют таблетки, которые им лично помогли, своим знакомым, что крайне опасно.

Из общего числа отравлений лекарственными средствами почти 30% случаев зарегистрированы среди детей до 7 лет, которые тайком глотают таблетки. На протяжении последних 7 лет из-за отравления химическими веществами скончались 859 человек, в том числе 38 детей. Чаще всего речь шла об отравлении лекарствами (8 815 случаев) и пестицидами (1 070 случаев).