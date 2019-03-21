Взрывоопасную гранату обнаружили средь бела дня в Тирасполе

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Подозрительный предмет, лежавший под деревом, привлёк внимание прохожего. При ближайшем рассмотрении 41-летний тираспольчанин убедился, что это граната. Инцидент произошел в районе Клеверного моста на Одесской трассе.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, мужчина немедленно позвонил в милицию. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа УВД города Тирасполь и сапёры . Специалисты подтвердили, что найденный предмет является гранатой Ф-1. Несмотря на видимые признаки коррозии, боеприпас взрывоопасен. Гранату изъяли. По данному факту проводится доследственная проверка.