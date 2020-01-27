“Взрыв” вирусов в столице: на прошлой неделе число респираторных инфекций выросло на 57%

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Специалисты уверены, что тёплая погода способствует распространению инфекций.

Таким образом, на прошлой неделе в столице было зарегистрировано 2 455 новых случаев острых вирусных инфекций, что на 57% больше по сравнению с предыдущей неделей. По данным главы Муниципального управления здравоохранения Татьяны Бучарской, больше всего пострадали дети до 5 лет, передаёт publika.md.

За отчётный период также было зарегистрировано 10 подтверждённых случаев гриппа и 85 случаев подозрения на грипп. Кроме этого, было выявлено 8 случаев туберкулёза, 43 случая скарлатины, 76 случаев ветрянки и 2 случая острого вирусного гепатита.