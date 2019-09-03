Взрыв в кафе “La soacra”: недовольные затягиванием дела пострадавшие заблокировали двери апелляционного суда (ВИДЕО)

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Несколько человек, пострадавших в результате взрыва в столичном кафе “La soacra”, собрались сегодня утром в здании Кишинёвского апелляционного суда. Собравшиеся пожаловались на то, что уголовное дело “простаивает” в суде уже несколько месяцев, а также пригрозили заблокировать двери суда, если в ближайшее время не будет организовано слушание.

Люди, приехавшие из Штефан-Водэ и Хынчешт, полны решимости отстаивать свои интересы, пишет tv8.md. По их словам, с июля дело находится в Апелляционном суде, но судебное заседание так и не было назначено. Как уверяют пострадавшие, дело переходит от одного судьи к другому, но ничего не движется. В этой связи собравшиеся выразили готовность заблокировать двери здания.

Жена одного из недовольных, который также работал в кафе, погибла при взрыве. Женщина была беременна. По его словам, выплаты сторонам погибших должны составить 2 миллиона леев.

Недовольные тем, что никто не даёт вразумительных объяснений, люди заблокировали вход в здание. Чтобы успокоить граждан, в дело пришлось вмешаться полиции.

Представитель Апелляционного суда Аделина Рошка заявила, что дело дошло до суда 4 июля и было передано судье, который подал заявление об отказе от рассмотрения. Впоследствии по данному делу был назначен другой судья, который до сих пор находился в отпуске.

Напомним, что 9 января 2016 года в кафе “La Soacra”, расположенном на территории центрального рынка Кишинёва, произошёл взрыв баллона с газом. В результате были госпитализированы 20 человек, 4 из которых скончались.