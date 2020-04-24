Взрыв снаряда в Яловенах: дети находятся в тяжёлом состоянии

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Двое детей из села Бэлцаць Яловенского района, которые пострадали в результате взрыва снаряда времён ВОВ, находятся в тяжёлом, но стабильном состоянии. Они пробудут в реанимации ещё по меньшей мере 10 дней. Об этом сообщил пресс-секретарь столичного Института матери и ребёнка Максим Казаку.

По словам представителя медучреждения, одному из пострадавших, возможно, придётся провести операцию по протезированию руки. Второй пострадал больше. У него ранена нога, его уже прооперировали, передаёт publika.md.

Напомним, что двое подростков 13 и 14 лет попали в больницу после того, как взорвали боеприпас времён ВОВ, найденный в лесу. Инцидент произошёл 21 апреля. Сапёры, которые обследовали место происшествия после инцидента, обнаружили там целый арсенал боеприпасов. Объекты были обезврежены.

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