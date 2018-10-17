Взрыв на Рышкановке: стало известно, когда жильцы дома смогут вернуться в свои квартиры

Лица, ответственные за восстановление дома на Московском проспекте, в котором 6 октября произошёл мощный взрыв, сообщили, что большинство жильцов смогут вернуться в свои квартиры к 22 декабря текущего года.

По данным представителей фирм, которые занимаются восстановлением здания, на данный момент эксперты работают над подготовкой проекта по восстановлению бетонных плит. Все 4 плиты должны быть готовы к 1 декабря, а к концу месяца планируется завершить восстановление наружной части здания.

Таким образом, к 22 декабря текущего года жильцы дома смогут вернуться в свои квартиры. Однако ремонт десяти квартир, которые были полностью разрушены в результате взрыва, планируется завершить лишь к марту следующего года. Всё это время жильцы дома могут проживать в санатории «Constructorul» и в бывшей больнице железнодорожников.

Напомним, что сегодня примэрия муниципия Кишинёв определила подрядчика, который будет работать над восстановлением дома на Московском проспекте, который был частично разрушен в результате взрыва.