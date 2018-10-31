Взрыв на Рышкановке: специалисты проведут антисейсмическую экспертизу здания

Взрыв на Рышкановке: специалисты проведут антисейсмическую экспертизу здания

Вчера, 30 октября, начались работы по восстановлению первого из разрушенных этажей жилого дома на Московском проспекте, 11, который пострадал от взрыва 6 октября.

В настоящее время рабочие выполняют подготовительные работы для восстановления бетонных перекрытий между 13 и 14 этажами. После окончательного ремонта трех этажей будет проведена антисейсмическая экспертиза всего здания, сообщается на официальном сайте примэрии Кишинева.

Напомним, в результате инцидента погибли 5 человек, включая ребенка. По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа из незаконно установленного газового баллона.

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