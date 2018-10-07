Взрыв на Рышкановке: СМИ и очевидцы сообщают о 8 погибших, официальные лица пока не подтверждают

Взрыв на Рышкановке: СМИ и очевидцы сообщают о 8 погибших, официальные лица пока не подтверждают

По предварительной информации, на 16 этаже жилого дома по Московскому проспекту взорвался газовый баллон. Взрывной волной снесло квартиры на трех этажах здания. 

Как пишет publika.md, в результате инцидента погибло 8 человек. Эти же данные приводят очевидцы в социальных сетях. Тем временем официальных данных о количестве погибших и пострадавших нет. Известно только, что на месте происшествия работают 7 экипажей пожарных. По информации СМИ, один из спасателей пострадал на месте ЧП – его придавило бетонной конструкцией.

Тем временем agora.md сообщает, что движение по Московскому проспекту было перекрыто. Зону оградили. Пожарные говорят, что есть риск обрушения и других балконов.

“Аргументы и факты” следят за развитием событий и ждут официальной информации о количестве погибших и пострадавших.

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