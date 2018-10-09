Взрыв на Рышкановке: последние подробности с места событий

Согласно информации Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций, на Московском проспекте 11/5 продолжает работа кризисной ячейки. В ликвидации последствий ЧП задействованы более 100 сотрудников ГИЧС, Генерального инспектората полиции, Департамента войск карабинеров, а также представителей местной публичной власти.

Известно, что на данный момент сотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций продолжают деблокировать здание от бетонных плит и демонтируют фрагменты конструкций, которые уничтожили квартиры на 14, 15 и 16 этажах здания. Во дворе дома функционирует палатка ГИЧС, где волонтеры могут пожертвовать вещи первой необходимости.

Согласно информации Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, в Больнице железнодорожников временно размещены 18 жильцов дома. В то же время в Институте скорой медицинской помощи остаются госпитализированными 3 человека, в числе которых пожарный.