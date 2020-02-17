Взрыв на Рышкановке: мужчина подорвал баллон с газом, чтобы покончить с собой

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Взрыв газового баллона произошёл этим утром на Московском проспекте. Инцидент случился на 7 этаже одного из жилых домов.

По словам заместителя начальника столичной полиции Алексея Гросу, в результате ЧП скончался мужчина.

Ему примерно 65 лет. Предварительно было установлено, что он закрылся в квартире и с целью самоубийства подорвал газовый баллон ёмкостью примерно 5 литров, – сказал он в комментарии для deschide.md.

В полицию обратились соседи жертвы после того, как услышали взрыв. Других жертв в результате ЧП нет.

Обстоятельства выясняются.