Взрыв на Рышкановке: как планируется реконструировать разрушенное здание

Компания-застройщик планирует для начала снести плиту между 13 и 14 этажом, после чего будут восстановлены остальные 2 плиты, разрушенные в результате взрыва в доме на Московском проспекте.

По словам главы Главного управления жилищно-коммунального хозяйства примэрии муниципия Кишинёв Иона Бурдимова, в скором времени будет снесена плита между 13 и 14 этажом, которая пострадала в результате падения верхних этажей. После завершения этих работ, будут восстановлены все три плиты, а также фасад здания, пишет ipn.md.

– Планируется, что работы будут выполнены за 6-8 недель. Одна плита производится в течение 2 дней, но для её укрепления необходимо ещё 14 дней. Затем строительные леса монтируются для установки последующих плит, – сообщил Ион Бурдимов.

Напомним, что в качестве бенефициара проекта выступает Главное управление жилищно-коммунального хозяйства примэрии муниципия. Строительные работы будут выполняться компанией «ExFactor Grup» SRL, которая была выбрана в качестве генерального подрядчика проекта.