Взрыв на Рышкановке: как обстоит ситуация с пострадавшим домом на данный момент

Работы по восстановлению жилого дома по Московскому проспекту, 15/1, где ранее прогремел взрыв и были уничтожены три этажа, продолжаются. Об их ходе в рамках оперативного заседания в примэрии рассказал вице-примар Кишинева Нистор Грозаву.

По его словам, в прошлый понедельник на месте событий вновь работала экспертная комиссия, а также проектировщик и подрядчик, которые приняли окончательное решение по поводу восстановления здания. По итогам работы был представлен финальный отчет.

Спустя 24 часа после принятия окончательного решения между 13 и 14 этажами дома была установлена арматура, после чего началось бетонирование панельной плиты. А 1 ноября началась установка арматуры для восстановления стен между 13 и 14 этажами. В этот же день были завершены работы по сносу внешней аварийной стены между 14 и 15 этажами, тем самым, говорит Грозаву, был устранен риск обрушения этого здания.

Работы по восстановлению стен продолжались и 2 ноября. Кроме того, были начаты работы по капитальному ремонту мест общего пользования, начиная с 3 этажа. Их продолжают по сей день.

На этой неделе продолжатся работы по восстановлению стен между 13 и 14 этажами здания, так как это очень кропотливая работа, отметил Грозаву, по ремонту мест общего пользования, начнется подготовка к установлению панельной плиты между 14 и 15 этажами дома, будет представлен детальный отчет о состоянии других квартир в этом доме, будут проведены другие работы. Грозаву выразил надежду, что все необходимые действия будут завершены в срок.