Взрыв на Рышкановке: как обстоит ситуация на данный момент

Инспекторат чрезвычайных ситуаций МВД продолжает работы по демонтажу и очистке многоэтажного дома по Московскому проспекту, 11/5, от обломков бетона, упавших в результате произошедшего 6 октября взрыва. На месте происшествия продолжает работать работает кризисная ячейка, в которую входит более 100 человек.

Вчера, 9 октября, 54 жильца дома смогли забрать ценности, оставшиеся в их квартирах. 22 человека, эвакуированных из многоэтажки, продолжают временно продолжают проживать в Больнице железнодорожников в Кишиневе. Что касается пострадавших, 2 человека остаются госпитализированными.

Стоит отметить, что во дворе дома функционирует палатка, куда все желающие могут принести вещи первой необходимости для жильцов.