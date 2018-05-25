Взрыв на базе отдыха в Затоке спровоцировал молдаванин

Мужчина, пострадавший во взрыве на базе отдыха в Затоке Одесской области, является нашим соотечественником, пишет unn.com.ua.

Как отмечает источник, 27-летний мужчина получил ожоги 70% тела и был срочно госпитализирован. В полиции также подтвердили, что взрыв мог стать следствием попытки поджога помещения. Вероятно, пострадавший и еще одно неустановленное лицо пытались поджечь одну из комнат базы отдыха, но произошел взрыв газовоздушной смеси. Подельник успел скрыться с места происшествия в неизвестном направлении.

Детали происшествия устанавливаются. Открыто уголовное производство по ст. 194 УК Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Напомним, 22 мая на одной из баз отдыха в поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области произошел взрыв, в ходе которого пострадал один человек.